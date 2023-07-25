Дворкович считает, что Непомнящий попытается помешать Карлсену выиграть Кубок мира

Шахматный турнир пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Ян Непомнящий и представитель США Хикару Накамура попробуют помешать норвежцу Магнусу Карлсену выиграть Кубок мира по шахматам. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

"У мужчин, безусловно, фаворит Магнус Карлсен, лидер рейтинга. Он ни разу не выигрывал этот турнир, в Сочи попытался - занял третье место. Возможно, сейчас возьмет реванш, - сказал Дворкович. - Хотя и Ян Непомнящий, и Хикару Накамура будут пытаться ему помешать выиграть этот турнир".

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.