Кордоба заявил, что не ставит задачу обогнать Промеса в гонке бомбардиров РПЛ

Колумбиец в первом туре РПЛ отметился забитым мячом и результативной передачей

ТАСС, 25 июля. Колумбийский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба сконцентрирован на своей игре и не ставит задачу обогнать форварда московского "Спартака" Квинси Промеса в гонке бомбардиров сезона-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он во вторник рассказал "Спорт-Экспрессу".

В матче первого тура нового сезона РПЛ "Краснодар" на выезде обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1, Кордоба в этой встрече отметился забитым мячом и результативной передачей.

"Очень доволен работой под руководством [главного тренера "Краснодара" Владимира] Ивича. Слухи о переходе в Турцию? На сегодняшний момент я в "Краснодаре", о будущем не хочу говорить. Моя задача на сезон забить как можно больше. Не концентрируюсь на том, чтобы, например, обогнать Промеса в гонке бомбардиров. Сконцентрирован только на себе и на своей работе", - сказал футболист.

Кордобе 30 лет, он перешел в "Краснодар" из германской "Герты" летом 2021 года. Всего колумбиец провел за "Краснодар" 54 матча, отметился 28 голами и 15 результативными передачами.

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах. Он также получил приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков.