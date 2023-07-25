В Югре в 2023 году начнут реализацию проекта по созданию кластера зимних видов спорта

Проект включает в том числе и реконструкцию горнолыжного комплекса "Хвойный Урман"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году начнут реализацию проекта создания полноценного кластера зимних видов спорта в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС во вторник сообщила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова перед стартом гонок чемпионата России по лыжероллерам.

"Мы сейчас очень плотно работаем над проектом создания в Ханты-Мансийске полноценного кластера зимних видов спорта. Его реализацию планируется начать уже в этом году. Это, в частности, и реконструкция Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, где, среди прочего, пройдет сертификация всех трасс для проведения чемпионатов самого высокого уровня по всем лыжным дистанциям. Это и реконструкция горнолыжного комплекса "Хвойный Урман", чтобы его трассы были интересны туристам и спортсменам, были полноценные тренировочные склоны. В том числе и для параспортменов", - сказала Шумакова.

По ее словам, проект также включает создание новой базы для спортивной школы олимпийского резерва и обновленного гостиничного комплекса, реконструкцию футбольного стадиона "Югра - Атлетикс". "Этот проект мы разрабатываем совместно с профессиональным сообществом, биатлонистами, лыжниками, детьми", - добавила она.