Чесноков считает, что теннисистке Андреевой пора выиграть титул WTA

На текущей неделе 16-летняя россиянка выступает на соревнованиях в Лозанне

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева показывает зрелую игру, ей пора завоевать титул победительницы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС во вторник высказала финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

24 июля Андреева обыграла украинку Даяну Ястремскую в матче первого круга турнира WTA в швейцарской Лозанне (6:0, 6:2). В следующем круге она сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь.

"Я считаю, что Мирра Андреева показывает очень зрелый теннис. Она может выиграть этот турнир, и ей уже пора выиграть титул WTA. Она играет очень неудобно для соперниц, возвращает практически все мячи, и это сильно давит на ее соперниц", - сказал Чесноков.

Андреевой 16 лет, она занимает 64-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Australian Open, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. В 2023 году Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Roland Garros, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.