25 июля, 09:50
КХЛ

Один из лучших бомбардиров КХЛ прошлого сезона Ткачев определится с клубом до 10 августа

В апреле у нападающего истек срок соглашения с омским "Авангардом"

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Один из лучших бомбардиров регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 нападающий Владимир Ткачев постарается определиться с новым клубом до 10 августа. Об этом ТАСС во вторник рассказал агент игрока Шуми Бабаев.

Контракт 27-летнего Ткачева с омским "Авангардом" истек в апреле. Омский клуб с 3 по 8 августа примет участие в предсезонном турнире в Сочи.

"Ткачев не присоединится к "Авангарду" перед турниром в Сочи. До 10 августа постараемся определиться с клубом", - сказал Бабаев.

Ткачев был признан лучшим новичком сезона КХЛ в 2017 году, выступая за "Адмирал". Также уроженец Омска играл в России за СКА и "Салават Юлаев". Выступая за "Авангард", нападающий стал вторым по результативности игроком регулярного чемпионата прошлого сезона, в 64 матчах набрав 59 очков (23 шайбы + 36 результативных передач). В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2021/22 он провел четыре матча за "Лос-Анджелес". 

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