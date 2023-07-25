Один из лучших бомбардиров КХЛ прошлого сезона Ткачев определится с клубом до 10 августа

В апреле у нападающего истек срок соглашения с омским "Авангардом"

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Один из лучших бомбардиров регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 нападающий Владимир Ткачев постарается определиться с новым клубом до 10 августа. Об этом ТАСС во вторник рассказал агент игрока Шуми Бабаев.

Контракт 27-летнего Ткачева с омским "Авангардом" истек в апреле. Омский клуб с 3 по 8 августа примет участие в предсезонном турнире в Сочи.

"Ткачев не присоединится к "Авангарду" перед турниром в Сочи. До 10 августа постараемся определиться с клубом", - сказал Бабаев.

Ткачев был признан лучшим новичком сезона КХЛ в 2017 году, выступая за "Адмирал". Также уроженец Омска играл в России за СКА и "Салават Юлаев". Выступая за "Авангард", нападающий стал вторым по результативности игроком регулярного чемпионата прошлого сезона, в 64 матчах набрав 59 очков (23 шайбы + 36 результативных передач). В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2021/22 он провел четыре матча за "Лос-Анджелес".