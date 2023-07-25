К Олимпийским играм 2024 года в Париже подготовят 1,5 тыс. экземпляров факелов

Факелы будут сделаны из переработанной стали

ТАСС, 25 июля. Металлургическая компания "Арселор Миттал" подготовит 2 тыс. экземпляров олимпийских факелов - 1,5 тыс. к Олимпийским играм 2024 года в Париже, еще 500 - к Паралимпийским играм. Об этом во вторник сообщило агентство AFP.

Дизайн факела был показан на пресс-конференции в Париже во вторник. Сообщается, что факелы будут сделаны из переработанной стали, его нижняя часть - из полированной стали, верхняя - из стали, подвергшейся микроструйной обработке. Предмет будет выполнен в цвете шампань. "Арселор Миттал" является спонсором Олимпиады.

"Впервые в истории олимпийский факел будет абсолютно симметричным", - сказал дизайнер Матьё Леаннер.

Зажжение огня Олимпийских игр запланировано на 16 апреля 2024 года, оно должно состояться в греческой Олимпии. 8 мая огонь должны доставить в Марсель, с этого момента начнется французская часть эстафеты олимпийского огня.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 июля стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля. В МОК также отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.