25 июля, 09:56
ММА

Трамп заявил, что Хабиб Нурмагомедов был великолепен в UFC

Российский спортсмен завершил карьеру в 2020 году

ТАСС, 25 июля. Бывший президент США Дональд Трамп считает великолепным выступление российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом Трамп заявил в интервью YouTube-каналу UFC.

"Я думаю, Хабиб был великолепен [в UFC], - сказал Трамп. - Вероятно, он не вернется. Прошлой ночью я спросил Дэйну Уайта (президента UFC - прим. ТАСС): "где Хабиб? Ты собираешься его вернуть?".

Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в 2020 году, на счету бойца 29 побед и ни одного поражения. Позднее стало известно, что спортсмен приостановил участие в бойцовских проектах, в том числе в качестве тренера. Нурмагомедов включен в Зал славы UFC, он удерживал чемпионский пояс организации в легком весе с 2018 по 2020 год. 

Теги:
Трамп, ДональдММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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