В "Лацио" опровергли договоренность о переходе российского футболиста Захаряна

В понедельник итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что клубы договорились о переходе Захаряна за €14 млн

ТАСС, 25 июля. Информация о договоренности между итальянским "Лацио" и российским "Динамо" (Москва) о переходе в клуб из Рима российского футболиста Арсена Захаряна не соответствует действительности. Об этом во вторник в интервью "Спорт-Экспрессу" сообщил спортивный директор "Лацио" Анджело Фабиани.

"Информация о том, что мы договорились с "Динамо" о переходе Арсена Захаряна не соответствует действительности", - сказал Фабиани.

23 июля источник ТАСС сообщил, что "Динамо" получило от "Лацио" предложение о трансфере Захаряна. В понедельник итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что клубы договорились о переходе Захаряна за €14 млн, €4 млн должны были быть выплачены в качестве бонуса.

Захарян дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 84 матча, в которых забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.