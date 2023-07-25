В РФС заявили, что футбол является самым проверяемым на допинг видом спорта в мире

Председатель медицинского комитета организации объяснил это целенаправленной работой ФИФА и УЕФА по противодействию допингу

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Футбол является лидирующим видом спорта в мире по числу сданных допинг-проб благодаря антидопинговым программам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом на семинаре "Оказание первой помощи. Антидопинговое обеспечение футбола" во вторник рассказал председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов.

Согласно данным, приведенным на семинаре, в 2020 году в футболе было взято 22 520 проб, второе место по количеству допинг-тестов за отчетный период заняла легкая атлетика (18 359 проб), третье - велоспорт (13 793).

"Футбол является самым проверяемым на допинг видом спорта в мире, сильно опережая все остальные виды спорта. Это связано не с тем, что там много положительных проб, а с тем, что ФИФА и УЕФА ведут на протяжении многих лет очень большую антидопинговую работу", - сказал Безуглов.

"Что касается российского футбола, то в прошлом году у нас не было нарушений, как и в позапрошлом. Но за последние 10 лет их было семь. Меня радует, конечно, что среди нарушителей нет элитных футболистов, членов сборных команд России по футболу", - добавил он.