Ставший восьмым на чемпионате России по лыжероллерам Устюгов доволен, что обошел Краснова

Победителем гонки с раздельным стартом на 15 км стал Алмаз Таипов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рад, что смог опередить призера этапов Кубка мира Андрея Краснова в гонке с раздельным стартом на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам. Об этом Устюгов сообщил во вторник журналистам.

Победителем с результатом 30 минут 40,6 секунды стал Алмаз Таипов. Устюгов стал восьмым, проиграв ему 1 минуту 7,9 секунды. Краснов стал 10-м, уступив победителю 1 минуту 10,2 секунды. Второе место занял Евгений Кудрявцев (+18,3), третье - Никита Егоров (+30,3).

"Дистанция прошла отлично. Сегодня у нас была негласная борьба с Андреем Красновым. Удалось ее выиграть, чему рад. Настраивался на попадание в пятерку сильнейших. Восьмое место - тоже неплохо. Я родился и вырос в Югре. Дома бежать намного легче", - сказал он.

Краснов сообщил ТАСС, что недоволен результатом. "Шел плохо. Неправильно разложился по трассе, и это испортило мне всю гонку, быстро начал и не смог удержать темп, - отметил лыжник. - Будем стараться реабилитироваться. План был ровно пройти своим темпом. Но из-за того, что давно не бегали гонки, начал быстрее своих возможностей. Я абсолютно недоволен своим результатом. Вторая гонка с раздельным стартом наименее подходящая для меня, будем нацеливаться на другие дни. У меня еще есть три дня, чтобы реабилитироваться".

Победитель старта Алмаз Таипов сообщил журналистам, что прошел гонку по плану. "Первый круг, думал, быстрее пройду и попаду [в борьбу] с Сергеем Устюговым. А в итоге я быстрее него прошел, пришлось самому работать. Все нормально складывалось, как и планировал. По дистанции шел в тройке, второй, только на предпоследнем кругу вышел в лидеры. Тут душно, воздух тяжелый, как-то тут воздуха не хватает", - сказал он.

О соревнованиях

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля. Программа мужских соревнований включает гонку с раздельного старта на 15 км (25 июля), гонку преследования на 20 км (26 июля), эстафету 3x6 км (28 июля), спринт (29 июля) и масс-старт (30 июля). Гонка преследования пройдет классическим стилем, остальные - свободным. 8 июля Устюгов стал вторым на соревнованиях по лыжероллерам "Спринт на Дворцовой" в Санкт-Петербурге, уступив Краснову.

Устюгову 31 год, он является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В сезоне-2022/23 Устюгов выиграл три золотые медали чемпионата России - в гонках на 50 км и 70 км, а также в личном спринте.