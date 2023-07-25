25 июля, 10:22
ММА

Бой Ивана Емельяненко перенесли на сентябрь из-за травмы спортсмена

Планировалось, что спортсмен 18 августа проведет бой по правилам бокса против бразильца Антонио Бигфута Силвы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко получил бытовую травму, его бой перенесли на сентябрь. Об этом ТАСС во вторник рассказал промоутер Владимир Хрюнов.

Планировалось, что Емельяненко 18 августа проведет поединок по правилам бокса против бразильца Антонио Бигфута Силвы.

"У Ивана бытовая травма. Его бой планируется на сентябрь в Назрани", - сказал Хрюнов.

Емельяненко ранее победил дзюдоиста Алексея Леденева в дебютном поединке по ММА. Иван Емельяненко является младшим братом Федора Емельяненко. 

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ММА
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