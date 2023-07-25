Хрюнов подтвердил, что бой Монсон - Тактаров перенесен и пройдет по правилам бокса

Организаторы поединка по правилам ММА сообщили ТАСС, что не в курсе его переноса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым перенесен на 18 августа и пройдет по правилам бокса. Об этом ТАСС во вторник сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее сообщалось, что бой пройдет по правилам смешанных единоборств (ММА) и состоится 4 августа. В понедельник Монсон сообщил порталу Metaratings о том, что поединок состоится по правилам бокса 18 августа.

"У нас подписаны контракты. Бой Монсон - Тактаров пройдет по правилам бокса 18 августа. Правила - три раунда по две минуты", - сказал Хрюнов.

При этом организаторы боя по правилам ММА сообщили ТАСС, что не в курсе переноса поединка, а их шоу планировалось на 10 августа. "У нас подписаны контракты. Бой планируется на 10 августа, мы сместили дату из-за телевидения. Кроме этого, ничего не менялось", - сказал собеседник агентства.