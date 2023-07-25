Сычев считает, что медиафутбол в России утратил изначальное предназначение

По мнению бывшего форварда сборной России, в командах должно быть меньше профессиональных игроков и больше медийных людей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Медиафутбольные команды в России стали походить на профессиональные, что противоречит изначальной идеи их создания. Такое мнение ТАСС во вторник высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

"В нынешнем виде медиафутбол мне не совсем интересен, - сказал Сычев. - Там играют 18-19-летние ребята, которые уже либо закончили, либо близки к завершению карьеры, но еще пытаются что-то доказать. Должна быть другая история - должно играть больше медийных людей. Сейчас все превращается в профессиональный футбол, словно вторая лига".

"Бегать 90 минут за молодыми мне не хочется - хочется получать удовольствие от футбола. Если поменяется формат и команды действительно станут больше соответствовать статусу медийных, то я готов помочь ребятам, потому что это в любом случае идет на пользу развитию футбола, является пропагандой здорового образа жизни", - добавил он.

Лучшие клубы медиалиги с прошлого сезона допущены к выступлению в профессиональном турнире - Кубке России.