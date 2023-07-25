В IIHF рассчитывают сделать заявление по ситуации с Федотовым до конца недели

ТАСС, 25 июля. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф надеется, что сможет сделать заявление по ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова с ЦСКА до конца недели. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу" во вторник.
10 июля Федерация хоккея России сообщила, что будет настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта вратаря с ЦСКА.
"Решен ли вопрос с контрактом Федотова? Надеюсь выступить с заявлением до конца недели. Решение еще не вынесено. Мы должны изучить как отдельные документы, так и аргументы. Это займет время", - сказал Тардиф.
8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что данное соглашение является нарушением действующего контракта голкипера с "Филадельфией". 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24.
9 июля газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что подписание контракта ЦСКА с Федотовым было осуществлено без трансферной карты. По правилам международной федерации, отсутствие трансферной карты не позволит допустить игрока к участию в чемпионате.
Федотову 26 лет, он перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.