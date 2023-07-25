В IIHF рассчитывают сделать заявление по ситуации с Федотовым до конца недели

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф отметил, что решение по этому вопросу еще не принято

ТАСС, 25 июля. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф надеется, что сможет сделать заявление по ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова с ЦСКА до конца недели. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу" во вторник.

10 июля Федерация хоккея России сообщила, что будет настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта вратаря с ЦСКА.

"Решен ли вопрос с контрактом Федотова? Надеюсь выступить с заявлением до конца недели. Решение еще не вынесено. Мы должны изучить как отдельные документы, так и аргументы. Это займет время", - сказал Тардиф.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что данное соглашение является нарушением действующего контракта голкипера с "Филадельфией". 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24.

9 июля газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что подписание контракта ЦСКА с Федотовым было осуществлено без трансферной карты. По правилам международной федерации, отсутствие трансферной карты не позволит допустить игрока к участию в чемпионате.

Федотову 26 лет, он перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.