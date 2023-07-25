Александр Зубков прокомментировал выдвижение в депутаты заксобрания Иркутской области

Бобслеист вошел в общеобластную часть списка партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Чемпион мира, двукратный олимпийский призер по бобслею Александр Зубков уверен, что сможет принести пользу родному региону на посту депутата Законодательного собрания Иркутской области. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

Зубков вошел в общеобластную часть списка партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" на выборах в Законодательное собрание Иркутской области.

"Если я выдвигаюсь в Законодательное собрание, то у меня есть понимание того, что необходимо сделать на территории, на которой я вырос", - сказал Зубков, не став уточнять пункты своей программы.

Зубков - уроженец Братска Иркутской области. В 2003 году он впервые завоевал медаль чемпионата мира по бобслею: на соревнованиях в Лейк-Плэсиде (США, штат Нью-Йорк) экипаж его четверки показал третий результат. В 2005 году четверка Зубкова стала обладателем Кубка мира. На Олимпийских играх в 2006 году в Турине (Италия) российский экипаж-четверка (Зубков, Филипп Егоров, Алексей Селиверстов, Алексей Воевода) выиграл серебро. Эти олимпийские медали стали первыми для отечественных бобслеистов с 1988 года.

В 2010 году на Играх в Ванкувере (Канада) Зубков завоевал бронзу в двойке с Воеводой. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые медали, но в 2017 году дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета признала Зубкова и еще нескольких российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты. В 2019 году Московский городской суд постановил, что Зубков может считать себя невиновным в нарушении антидопинговых правил на территории России.