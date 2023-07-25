Ольховский считает, что игра Рублева соответствует уровню первой пятерки рейтинга ATP

На данный момент российский теннисист является седьмой ракеткой мира

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев находится в хорошей форме, его игра соответствует уровню спортсменов из первой пятерки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В воскресенье Рублев победил четвертую ракетку мира норвежца Каспера Рууда в финале турнира ATP в Швеции - 7:6 (7:3), 6:0. 26 июля он сыграет с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом в матче первого круга на соревнованиях в германском Гамбурге.

"Я думаю, что его уровень игры действительно соответствует уровню первой пятерки мирового рейтинга. Он недавно обыграл четвертого игрока мира, причем по игре не оставил ему никаких шансов. Почему бы ему не подняться в рейтинге? Сейчас он сыграет в Гамбурге, и, если он сохранит свою форму, может показать там хороший результат", - сказал Ольховский.

Рублеву 25 лет, он является седьмой ракеткой мира, на его счету 14 титулов ATP. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой спортсмен стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а в составе команды России выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала.