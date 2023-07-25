Бой Тактарова и Монсона по правилам ММА не состоится

Тактаров проведет поединок против серба Аднана Алича 10 августа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Олег Тактаров проведет поединок против серба Аднана Алича по правилам смешанных единоборств 10 августа. Об этом ТАСС во вторник рассказали организаторы турнира.

Поединок пройдет в Москве.

"Соперником Тактарова будет серб Алич", - сказал собеседник агентства.

Тактаров должен был провести бой против Джеффа Монсона. Промоутер Владимир Хрюнов сообщил ТАСС, что поединок пройдет 18 сентября по правилам бокса.

Аличу 39 лет, на его счету в ММА 15 побед и 36 поражений. В активе 55-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.