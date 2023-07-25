Россиянка Бекмурзова не сумела выйти в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию

В 1/64 финала она проиграла Леоноре Маккиннон из Канады

ТАСС, 25 июля. Российская шпажистка Яна Бекмурзова уступила канадке Леоноре Маккиннон в 1/64 финала чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Милане.

Бекмурзова уступила со счетом 13:15. Турнир шпажисток завершится 25 июля. В этот же день пройдут финальные поединки в соревновании саблистов.

Бекмурзовой 19 лет, в сезоне-2022/23 она заняла пятое место на чемпионате России. Также спортсменке удалось завоевать бронзовые медали кубка страны.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян и белорусов до соревнований в нейтральном качестве, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".