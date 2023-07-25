ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода матча между "Пари НН" и "Зенитом"

Эпизоды изучат по инициативе нижегородского клуба

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит четыре эпизода матча первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами "Пари Нижний Новгород" и "Зенит". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Встреча прошла 22 июля и завершилась гостевой победой "Зенита" со счетом 2:0. Оба мяча команда из Санкт-Петербурга забила после удаления игрока "Пари НН" Виктора Александрова.

"ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по обращению "Пари Нижний Новгород". Моменты с неудалением игрока "Зенита" на третьей минуте матча, неудалением игрока "Зенита" на 33-й минуте, неназначением пенальти в ворота "Зенита" на 44-й минуте, удалением футболиста "Пари НН" на 48-й минуте", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Во втором туре "Зенит" 29 июля на выезде сыграет с "Ростовом", "Пари НН" в тот же день в гостях встретится с "Уралом" из Екатеринбурга.