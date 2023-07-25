Арина Аверина выступит на Летнем кубке по художественной гимнастике в Москве

Соревнования состоятся 28 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина выступит 28 июля на Летнем кубке, по итогам которого будет сформирован состав сборной России на Игры стран СНГ и международный турнир "Хрустальная роза". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики.

"28 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве пройдет Летний кубок - соревнования в формате контрольной тренировки, которые станут отборочными для команды России по художественной гимнастике для участия в Играх стран СНГ и международных соревнованиях "Хрустальная роза" в Минске, - сообщили в пресс-службе. - Запланировано, что на ковер выйдут лидеры сборной России, в числе которых многократная чемпионка мира и Европы Арина Аверина и многократная чемпионка мира и Европы среди юниоров Лала Крамаренко".

В Летнем кубке будут выступать кандидаты на участие во II Играх стран СНГ и международных соревнованиях "Хрустальная роза", в том числе спортсменки 2007 года рождения и старше, юниорки (2008-2010), пред-юниорки (2011-2012) и девочки 2013-2014 годов рождения.

Соревнования по художественной гимнастике пройдут в Минске с 4 по 6 августа.