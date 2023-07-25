Двукратный олимпийский чемпион хоккеист Бержерон объявил о завершении карьеры

Он также является обладателем Кубка Стэнли в составе "Бостона"

ТАСС, 25 июля. Двукратный победитель Олимпийских игр в составе сборной Канады по хоккею, обладатель Кубка Стэнли 2011 года нападающий Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон".

"Я всегда мечтал о том, чтобы стать хоккеистом. Последние 20 лет я жил своей мечтой каждый день. Сегодня я с полным сердцем и большой благодарностью объявляю о завершении карьеры профессионального хоккеиста", - заявил Бержерон.

Бержерону 38 лет, "Бостон" выбрал его на драфте НХЛ - 2003 под общим 45-м номером, с 2003 года он выступал за команду, в НХЛ провел 1 294 матча, в которых забросил 427 шайб и отдал 613 голевых передач. Вместе с "Бостоном" он выиграл Кубок Стэнли 2011 года, тогда в финальной серии команда обыграла "Ванкувер" со счетом 4-3, в решающем матче серии "Бостон" победил в гостях со счетом 4:0, Бержерон оформил дубль. В составе "Бостона" Бержерон еще дважды играл в финальных сериях Кубка Стэнли: в 2013-м команда уступила "Чикаго" (2-4), в 2019-м - "Сент-Луису (3-4). С 2021 года Бержерон был капитаном "Бостона" после ухода словацкого защитника Здено Хары.

В составе сборной Канады Бержерон стал победителем Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и Олимпиады 2014 года в Сочи. В 2004 году нападающий в составе канадской сборной стал чемпионом мира. Бержерон является членом "Тройного золотого клуба" (в него входят игроки, выигравшие чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Стэнли). В "Тройной золотой клуб" входят семь российских хоккеистов - Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Владимир Малахов и Павел Дацюк. Членами клуба также являются 10 канадских (Роб Блейк, Джо Сакик, Брендан Шэнахэн, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Эрик Стаал, Джонатан Тейвз, Сидни Кросби, Кори Перри и Джей Боумистер), 9 шведских (Томас Юнссон, Матс Неслунд, Хокан Лооб, Петер Форсберг, Никлас Лидстрём, Фредрик Модин, Никлас Крунвалль, Хенрик Зеттерберг, Микаэль Самуэльссон), 2 чешских (Яромир Ягр, Иржи Шлегр) и 1 финский (Валттери Филппула) игрок. Из тренеров в "Тройной золотой клуб" входит канадец Майк Бэбкок.

Бержерон является шестикратным обладателем "Селки трофи" - приза, вручаемого лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата. Бержерон является рекордсменом по этому показателю. Канадец дважды принимал участие в Матче звезд НХЛ. Бержерон занимает третье место по числу игр, набранных очков и заброшенных шайб в составе "Бостона" за всю историю клуба.