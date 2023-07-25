Чернышенко пригласил участников научной смены "Тавриды" на "Игры будущего" в Казань

Вице-премьер РФ отметил, что соревнования дадут импульс появлению новых специальностей и развитию цифровых профессий

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко встретился с участниками смены "Наука как искусство" в арт-кластере "Таврида" и пригласил их на мультиспортивный турнир "Игры будущего", который пройдет в Казани в 2024 году. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

Смена "Наука как искусство" посвящена объявленному президентом РФ Владимиром Путиным десятилетию науки и технологий. Она объединяет более 320 представителей творческих индустрий и профессионального научного сообщества из 68 регионов страны. Средний возраст участников - 24-26 лет.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко посетил арт-кластер "Таврида" в Крыму, где открыл смену "Наука как искусство" и пообщался с ее участниками. Вице-премьер рассказал участникам фестиваля о подготовке к мультиспортивному турниру "Игры будущего", который пройдет в Казани в 2024 году. Дмитрий Чернышенко призвал ребят присоединиться к играм и отметил, что они дадут импульс появлению новых специальностей, развитию цифровых профессий, таких как инженеры-разработчики, графические дизайнеры и иллюстраторы, 3D-аниматоры и другие", - говорится в сообщении.

Также вице-премьер сообщил о запуске креативного конкурса "Игр будущего" - "100 лет тому вперед" для авторов идей и проектов в формате фиджитал, объединяющем цифровую и физическую реальности.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.