Лебедева считает, что Исинбаева постоянно находится "под увеличительным стеклом"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом ранее назвала звание майора, присвоенное ей за выступление за ЦСКА, "номинальным"

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Критика двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в связи с ее высказываниями о формальности службы в рядах вооруженных сил понятна, любое ее высказывание вызывает резонанс. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева.

"Мое мнение, Елене не надо было высказываться. Получилось так, что она хотела как будто бы оправдаться. Но что бы она ни делала, я ее в любом случае не осуждаю, понимаю, как спортсмен, - сказала Лебедева. - Понятно, что номинально она в армии не числилась, но у нас так, что поделать. Есть общества "Динамо", ЦСКА, к которым прикрепляются спортсмены".

"Но она стране сполна отдала все своими медалями. Да, она эмоциональный человек, экспрессивный. И понятно, что она, как видная фигура, постоянно "под увеличительным стеклом". Что бы она ни сказала - был бы резонанс", - добавила Лебедева.

17 июля Исинбаева сообщила в социальных сетях, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала номинальным.