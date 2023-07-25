В Госдуме ставят задачу принять законопроект по продаже пива на стадионах в осеннюю сессию

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что снятие запрета поможет клубам поправить финансовое положение

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Государственная дума ставит задачу принять законопроект по продаже пива на стадионах в осеннюю сессию. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Госдума рекомендовала ускорить внесение поправок к законопроекту в части снятия запрета на розничную продажу пива и пивных напитков на стадионах.

"С 2019 года эпопея не может закончиться, в первом чтении приняли законопроект и потом забуксовали, - сказал Свищев. - Мы хотим поддержать наши клубы, для этого нужно в кратчайшие сроки внести поправки и снять барьеры. Сейчас этот закон как никогда нужен, финансирование сокращается, клубам все тяжелее выживать".

"Есть поручение президента, чтобы все стадионы, построенные к чемпионату мира, вышли на самоокупаемость. И без привлечения внебюджетных источников тяжело. Мы услышали на одном из последних круглых столов, что МВД и Минздрав не возражают. Стоит цель осенью его довести [до принятия]", - добавил парламентарий.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе в Госдуме.