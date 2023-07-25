Леонов заявил, что стадион в Казани полностью готов к работе с картой болельщика

30 июля "Рубин" на "Ак Барс - Арене" в Казани встретится с "Оренбургом" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Стадион "Ак Барс - Арена" в Казани прошел все тестовые мероприятия и полностью готов к работе с картой болельщика. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов во время посещения церемонии открытия Кубка России по плаванию в Казани.

"У нас впереди первый домашний матч, "Рубин" отлично начал сезон с "Локомотивом", привез ничью, хотя был близок и к победе. 30 июля мы встречаем здесь "Оренбург", 5 августа - уже "Спартак". Сегодня [на "Ак Барс - Арене"] провели последние тестовые мероприятия, связанные с работой с картой болельщика, поскольку пока мы играли в Первой лиге, система была заморожена. Сейчас, так скажем, все протоколы подписаны, все сценарии пройдены, так что можем констатировать, что стадион готов. Ждем хорошей игры нашей команды, все для этого есть", - сказал он.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи чемпионата России по футболу.