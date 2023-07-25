В Ленобласти дали старт Открытому чемпионату Европы по городошному спорту

Соревнования продлятся до 29 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Церемония открытия чемпионата Европы по городошному спорту прошла в городе Приозерск Ленинградской области. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии приняли участие не только профессиональные спортсмены из России, Белоруссии и Германии, но и представители государств, планирующих войти в Международную федерацию городошного спорта. Среди них Бенин, Индонезия, Доминиканская Республика, Гвинея, Куба, Сирия, Венесуэла, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Гаити, Бангладеш, Ангола, Иран, Кения, Зимбабве, Афганистан, Ливан, Гана, Камерун, Таджикистан, Китай, Вьетнам, Кот-д'Ивуар, Шри-Ланка, Судан и Монголия.

"Нынешний чемпионат - особое событие, так как проходит в год 100-летия городошного спорта, - заявила президент Федерации городошного спорта России Надежда Павлова. - Для России игра в городки - это квинтэссенция национальной культуры. В настоящее время беспрецедентные обстоятельства требуют неординарных и смелых решений. Поэтому в этом году Международная федерация городошного спорта пригласила на европейский турнир гостей со всего мира. Считаю этот шаг важным к подготовке чемпионата мира 2024 года, где мы надеемся увидеть новых атлетов со всех континентов".

Открытый чемпионат Европы 2023 года приурочен к столетию городошного спорта и будет включать следующие дисциплины: городки классические, городки европейские, городки финские - кюккя. Соревнования завершатся 29 июля.