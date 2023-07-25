Сын Леброна Джеймса находится в больнице после остановки сердца на тренировке

Как сообщает портал TMZ Sports, спортсмен покинул отделение интенсивной терапии, его состояние стабильное

ТАСС, 25 июля. Сын четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса Бронни Джеймс был доставлен в больницу после остановки сердца во время тренировки. Об этом сообщает портал TMZ Sports со ссылкой на представителя семьи Джеймса.

"Вчера во время тренировки у Бронни Джеймса произошла остановка сердца. Медицинский персонал смог оказать ему помощь и доставить в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии и выведен из отделения интенсивной терапии", - сказал представитель семьи Джеймса.

Бронни Джеймсу 18 лет, он проводит свой первый год в команде Университета Южной Калифорнии. Ранее он выступал за команду Высшей школы Сьерра-Каньона. В прошлом сезоне в среднем за игру Бронни Джеймс набирал 14 очков, 5 подборов и 3 передачи.