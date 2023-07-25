УЕФА допустил "Осасуну" до участия в футбольной Лиге конференций

7 июня газета Mundo deportivo сообщила, что УЕФА открыл дело против "Осасуны" за причастность к двум договорным матчам в сезонах-2012/13 и 2013/14

ТАСС, 25 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил испанский футбольный клуб "Осасуна" к участию в Лиге конференций сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"После открытия разбирательства в Спортивном арбитражном суде "Осасуна" предоставила доказательства невиновности, которые не могла предъявить ранее. УЕФА изучил эти материалы и пришел к выводу, что клуб имеет право на участие в Лиге конференций в сезоне-2023/24. Процедура в Спортивном арбитражном суде была прекращена", - говорится в заявлении УЕФА.

7 июня газета Mundo deportivo сообщила, что УЕФА открыл дело против "Осасуны" за причастность к двум договорным матчам в сезонах-2012/13 и 2013/14. Процесс расследования был запущен после того, как Верховный суд Испании признал виновными членов совета директоров "Осасуны", в том числе президента, за преступления, связанные с незаконным присвоением, фальсификацией документов и спортивной коррупцией. В частности, была подтверждена причастность клуба к договорным матчам против "Бетиса" и "Вальядолида". 5 июля "Осасуна обратилась в Спортивный арбитражный суд.

По итогам завершившегося сезона "Осасуна" заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и получила право выступить в Лиге конференций.