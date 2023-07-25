Призер Олимпиады Малютин выиграл заплыв на 200 метров кролем в финале Кубка России

Второе место занял Иван Гирев, третье - Роман Акимов

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийский игр в Токио Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 метров вольным стилем в финале Кубка России по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

Малютин преодолел дистанцию за 1 минуту 45,67 секунды. Второе место занял Иван Гирев (отставание - 0,12 секунды), третьим стал Роман Акимов (+0,39).

На проходящем чемпионате мира по водным видам спорта в Японии на дистанции 200 метров вольным стилем первое место занял британец Мэтт Ричардс с результатом 1 минута 44,30 секунды.

Малютину 24 года, он является серебряным призером Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Спортсмен становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и трехкратным чемпионом Европы 2021 года.

Победительницей Кубка России на дистанции 400 метров комплексным плаванием стала Дарья Рогожинова с результатом 4 минуты 44,04 секунды. Второе место заняла Ирина Кривоногова (отставание - 0,42 секунды), третьей стала Анна Чернышева (+7,32).

Финал Кубка России по плаванию завершится 30 июля.