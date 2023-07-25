25 июля, 17:04
Футбол в России

CAS рассматривает два дела между "Рубином" и "Норрчёпингом"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Спортивного арбитражного суда, иски были поданы в 2022 и 2023 годах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал два иска в противостоянии казанского футбольного клуба "Рубин" и шведского "Норрчёпинга". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"В Спортивный арбитражный суд было подано две апелляции в противостоянии "Рубина" и "Норрчёпинга", - сообщили в пресс-службе CAS, отметив, что иски были поданы в 2022 и 2023 годах.

17 июля в пресс-службе CAS сообщили ТАСС, что разбирательство между "Рубином" и "Норрчёпингом" приостановлено. Дело касалось выплаты средств российской командой за трансфер полузащитника сборной Черногории Сеада Хакшабановича.

Ранее президент "Норрчёпинга" Сакариас Мард сообщил шведскому порталу NT, что клуб подал иск в CAS и Международную федерацию футбола для того, чтобы "Рубин" выплатил €3,6 млн за трансфер Хакшабановича. 20 февраля в пресс-службе CAS сообщили ТАСС, что суд зарегистрировал дело "Рубина" против "Норрчёпинга". 

Теги:
Российский футбол
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