Монсону предложили провести бой против Тактарова по правилам ММА 22 сентября

Бой изначально должен был состояться 4 августа в Москве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бойцу Джеффу Монсону предложили провести поединок против Олега Тактарова по правилам смешанных единоборств (ММА) 22 сентября. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.

"Монсон так и не подписал контракт на новую дату боя против Тактарова. Мы предложили ему провести поединок 22 сентября. Ждем, что он ответит", - сказал собеседник агентства.

Бой изначально должен был состояться 4 августа в Москве. Как сообщил ТАСС промоутер Владимир Хрюнов, поединок пройдет по правилам бокса 18 августа в Москве. Тактаров 10 августа проведет бой по ММА против серба Аднана Алича.