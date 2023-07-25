"Локомотив" одержал волевую победу над "Уралом" в матче группового этапа Кубка России

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 2:1 дома обыграл екатеринбургский "Урал" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Вильсон Изидор (34-я минута) и Наир Тикнизян (49). У проигравших отличился Тимур Аюпов (8).

"Локомотив" и "Урал" выступают в группе В с "Ростовом" и казанским "Рубином", которые проведут матч первого тура в среду.

По регламенту Кубка России 16 клубов РПЛ на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).