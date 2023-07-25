"Пари НН" обыграл "Динамо" в матче группового этапа Кубка России по футболу

Нижегородская команда победила в серии пенальти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" дома в серии пенальти обыграл московское "Динамо" в матче первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе "Пари НН" гол забил Эдгар Севикян (7-я минута), у "Динамо" отличился Ярослав Гладышев (9).

Голкипер Илья Купцов и защитник Станислав Бессмертный провели дебютную игру за основную команду "Динамо" в официальных играх.

"Пари НН" и "Динамо" выступают в группе D вместе с московским "Спартаком" и "Краснодаром", матч первого тура между этими командами пройдет 27 июля в Краснодаре. Во втором туре "Динамо" примет "Краснодар" 9 августа, "Пари НН" днем ранее в Москве сыграет со "Спартаком".