Тренер "Нью-Джерси" Брылин рассказал о значении игры Бержерона для мирового хоккея

По мнению эксперта, заверивший карьеру нападающий показывал пример, как быть настоящим хоккеистом и хорошим товарищем

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Действия во время вбрасывания центрального нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Патриса Бержерона, завершившего карьеру, являются примером для молодежи. Такое мнение ТАСС высказал помощник главного тренера "Нью-Джерси" Сергей Брылин.

Во вторник 38-летний Бержерон объявил о завершении карьеры. Форвард является членом "Тройного золотого клуба", выиграв чемпионат мира (2004), две Олимпиады (2010, 2014) и Кубок Стэнли (2011). Бержерон провел в "Бостоне" всю карьеру.

"Все говорят, что он настоящий лидер, который ведет за собой, показывает пример как на льду, так и вне льда, как быть настоящим хоккеистом и хорошим товарищем. Его игровые качества на высоком уровне, и, скорее всего, это один из самых лучших двусторонних центральных нападающих последних лет, - сказал Брылин. - Его игра на вбрасывании до сих пор всем ставится в пример, и молодежь на этом учится. То, насколько ответственно он относился к игре без шайбы и в обороне, тоже говорит о многом. Человек-победитель, выигрывавший на всех уровнях".

В течение карьеры Бержерон не раз получал травмы в виде сотрясений мозга. "Скорее всего, это оборотная сторона такой игры. Не забывайте, что последние 20 лет диагностирование сотрясений мозга вышло на совершенно другой уровень, и когда мы играли в 90-х годах, такой диагностики не было. Думаю, многие ребята получали сотрясения мозга, просто никто, наверное, не обращал внимание или не мог диагностировать это. Поэтому сейчас столько ребят пропускают игры из-за травм. Хоккей становится быстрее, жестче, реагировать на то, что происходит, становится все тяжелее, потому что возрастают скорости. Изменились правила, меньше стало задержек", - добавил он.