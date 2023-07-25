Клуб НХЛ "Колорадо" объявил о подписании контракта с россиянином Коваленко

Контракт с игроком рассчитан на два года, в сезоне-2023/24 нападающий будет выступать в нижегородском "Торпедо"

ТАСС, 25 июля. Российский нападающий Николай Коваленко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком рассчитан на два года. Отмечается, что в сезоне-2023/24 Коваленко будет выступать в клубе Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

Коваленко 23 года, в регулярном чемпионате КХЛ прошлого сезона нападающий набрал 54 очка (21 гол + 33 голевые передачи) в 56 играх. В 10 играх плей-офф Коваленко набрал 7 очков (3+4). Коваленко является воспитанником ярославского "Локомотива", за основную команду которого выступал с 2017 по 2021 год. В сезоне-2021/22 нападающий был игроком казанского "Ак Барса", за "Торпедо" Коваленко выступает с 2022 года.

Коваленко является сыном олимпийского чемпиона 1992 года в составе Объединенной команды по хоккею Андрея Коваленко, в период игровой карьеры он был хоккеистом "Торпедо", московского ЦСКА, тольяттинской "Лады", "Локомотива", омского "Авангарда" и череповецкой "Северстали". С 1992 по 1995 год Коваленко выступал за клуб НХЛ "Квебек", который в 1995 году переехал в Денвер и сменил название на "Колорадо". Также в НХЛ Андрей Коваленко играл за "Монреаль", "Эдмонтон", "Филадельфию", "Каролину" и "Бостон".