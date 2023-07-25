Травмы побороли чемпиона. Член "Тройного золотого клуба" Бержерон завершил карьеру

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру на следующий день после своего 38-летия

ТАСС, 25 июля. Член "Тройного золотого клуба", победитель двух Олимпиад, обладатель Кубка Стэнли и один из лучших форвардов оборонительного плана в мировом хоккее Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры. Все сезоны в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) центральный нападающий провел в "Бостоне", где с 2021 года был капитаном.

Такое решение канадец принял спустя день после того, как отметил 38-летие. В прошедшем сезоне Бержерон помог "Бостону" в четвертый раз выиграть регулярный чемпионат НХЛ с рекордом по набранным очкам. Однако в апреле в первом раунде плей-офф "Бостон" проиграл в семи матчах ставшей впоследствии финалистом "Флориде", которая лишь в последний момент попала в Кубок Стэнли. В той серии Бержерон провел всего три матча, в которых отличился лишь заброшенной шайбой, однако сообщалось, что уже тогда он играл с грыжей межпозвоночного диска.

О том, продолжать ли дальше карьеру, игрок раздумывал в течение почти четырех месяцев. Сообщалось, что клуб при этом не оказывал на него никакого давления. Год назад Бержерон только в августе подписал с "Бостоном" новый однолетний контракт, хотя еще в июле сообщал команде, что намерен остаться в клубе.

Фактор здоровья и ситуация в личной жизни (в июне сообщалось, что у игрока ожидается четвертый ребенок в семье) сыграли определенную роль в конечном решении Бержерона. "Я всегда мечтал о том, чтобы стать хоккеистом. Последние 20 лет я жил своей мечтой каждый день. Сегодня я с полным сердцем и большой благодарностью объявляю о завершении карьеры профессионального хоккеиста", - приводит его слова пресс-служба "Бостона".

"Человек-победитель"

Уроженец франкоязычной канадской провинции Квебек Бержерон выступал сначала в главной молодежной лиге региона, а в 2003 году был выбран "Бостоном" во втором раунде драфта под 45-м номером. Чемпионом мира среди взрослых команд он стал раньше, чем на молодежном уровне, отличившись в девяти матчах мирового первенства 2004 года одной заброшенной шайбой. Довольно мощно Бержерон провел последующий за ним молодежный чемпионат мира, приехав в сборную Канады в статусе лидера фарм-клуба "Бостона" "Провиденс" (в НХЛ в это время был локаут).

На том молодежном мировом первенстве сборная Канады не оставила шансов никому из соперников. Сам форвард, действуя в тройке с первым номером драфта НХЛ 2005 года Сидни Кросби и Кори Перри, в шести матчах набрал по системе "гол+пас" 13 очков (5+8). В финале против российской команды с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Александром Радуловым в составе Бержерон отличился голом и передачей, а канадцы выиграли со счетом 6:1.

В "Бостоне" Бержерон раскрылся практически сразу после своего дебюта в лиге. В своем первом сезоне в НХЛ он провел 71 матч, став в 18 лет в сезоне-2003/04 самым молодым игроком лиги. Бывший тогда генменеджером клуба Майк О'Коннелл в одном из интервью рассказывал, что после обмена капитана команды Джо Торнтона вокруг Бержерона было решено строить новую команду, учитывая его лидерские качества как на льду, так и вне его и несмотря на его молодость. Не случайно Бержерон стал самым молодым игроком в истории клуба, забросившим не менее 30 шайб в сезоне.

Бержерон не был склонен к высокой результативности, и свой первый хет-трик он сделал лишь в январе 2011 года. Тем не менее все отмечали то, насколько он был разносторонним игроком, способным проводить на льду большое количество времени и на любой позиции, надежным как в атаке, так и в обороне. Свидетельством этому стали рекордные шесть призов "Селке Трофи", которые присуждаются лучшему форварду оборонительного плана НХЛ. Первый приз он получил в 2012 году и номинировался на него рекордные 12 раз. Бержерон был признан лучшим форвардом оборонительного плана последних двух сезонов, также нападающий получал награду в 2014, 2015 и 2017 годах.

"Все говорят, что он настоящий лидер, который ведет за собой, показывает пример как на льду, так и вне льда, как быть настоящим хоккеистом и хорошим товарищем. Его игровые качества на высоком уровне, и, скорее всего, это один из самых лучших двусторонних центральных нападающих последних лет. Его игра на вбрасывании до сих пор всем ставится в пример, и молодежь на этом учится. То, насколько ответственно он относился к игре без шайбы и в обороне, тоже говорит о многом. Человек-победитель, выигрывавший на всех уровнях", - отметил в беседе с ТАСС помощник главного тренера "Нью-Джерси" Сергей Брылин, который в бытность хоккеистом также играл как нападающий оборонительного плана.

Жесткая игра Бержерона имела и оборотную сторону в виде частых сотрясений. Первое такое повреждение он получил в конце октября 2007 года в игре с "Филадельфией" после толчка на борт, в результате чего сломал нос и был госпитализирован. Позже он признался, что не держал зла на причинившего ему травму Рэнди Джонса, который пытался извиниться, однако оставшуюся часть сезона Бержерон пропустил. В дальнейшей карьере игрока преследовали подобные столкновения.

В составе одной из лучших троек НХЛ

Травма чуть было не помешала Бержерону достигнуть своего главного успеха на клубном уровне в 2011 году. Во втором раунде плей-офф с "Филадельфией" он получил травму головы после силового приема Клода Жиру, но сотрясение оказалось легким, что позволило ему восстановиться к следующей стадии. Победа в финале плей-офф НХЛ над "Ванкувером" позволила Бержерону стать 26-м членом "Тройного золотого клуба", куда входят победители Кубка Стэнли, олимпийские чемпионы и чемпионы мира (к тому времени он также стал победителем Олимпиады 2010 года, а в 2014 году стал победителем Игр в Сочи). На данный момент в "Тройной золотой клуб" входят 30 игроков.

"Не забывайте, что последние 20 лет диагностирование сотрясений мозга вышло на совершенно другой уровень, и когда мы играли в 90-х годах, такой диагностики не было. Думаю, многие ребята получали сотрясения мозга, просто никто, наверное, не обращал внимание или не мог диагностировать это. Поэтому сейчас столько ребят пропускают игры из-за травм. Хоккей становится быстрее, жестче, реагировать на то, что происходит, становится все тяжелее, потому что возрастают скорости. Изменились правила, меньше стало задержек", - отметил Брылин.

Довольно драматичным выдался для игрока финал 2013 года с "Чикаго", который тогда и выиграл серию. В третьей игре финала Бержерон после одного из силовых приемов травмировал реберный хрящ, сравнив повреждение с тем, как его пронзили ножом. В следующем матче он сломал ребро, а в пятом его отправили в больницу с подозрением на повреждение селезенки.

При этом сам игрок не хотел уходить, учитывая, что его команда уступала в две шайбы и проиграла со счетом 1:3. В шестой игре, помимо того, что он не мог нормально дышать из-за медикаментозной блокады межреберных нервов, Бержерон еще и получил травму плеча, неудачно в первом периоде ударившись о борт. После той игры его снова отправили в больницу, диагностировав повреждение легкого.

Без Бержерона "Бостон" в последний раз играл в финале Кубка Стэнли в 1990 году, а с ним выходил туда три раза (2011, 2013, 2019). С Бержероном "Бостон" превратился в команду, от которой ждут успеха каждый год. Форвард в НХЛ начинал играть в тройке Брэдом Бойсом и обмененным на Торнтона Марко Штурмом, но лучшие годы провел, действуя с Брэдом Маршандом и Давидом Пастрняком в звене, которое стало одним из лучших в НХЛ. Сформированная в сезоне-2016/17 тройка за последующие пять лет преодолела 1000-очковый рубеж. Связку Бержерона с Маршандом в сборной Канады успешно в 2016 году дополнил Кросби на победном для хозяев Кубке мира в Торонто, где их звено набрало 24 очка, включая четыре в двух финальных встречах со сборной Европы.

Капитаном "Бостона" в своей карьере Бержерон был относительно недолго. В январе 2021 года он сменил в этом качестве словака Здено Хару, который был капитаном с сезона-2006/07. Двумя годами ранее, в феврале 2019-го, форвард провел в НХЛ свой 1000-й матч. Свое же 1000-е очко он набрал 21 ноября прошлого года, отдав голевой пас Маршанду в матче с "Тампой" (5:3).