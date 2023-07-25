"Зенит" обыграл "Ахмат" в первом туре группового этапа Кубка России по футболу

Петербургский клуб победил со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 дома обыграл грозненский "Ахмат" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Газпром-Арене".

Забитыми мячами отметились Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80).

В составе "Зенита" дебютировал Марио Фернандес, о переходе которого было объявлено 17 июля. Игрок вышел на замену на 62-й минуте. Защитник с 2012 по 2022 год выступал за московский ЦСКА, в 2016-м Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, в том числе 5 встреч на чемпионате мира 2018 года, где сборная России дошла до четвертьфинала.

"Зенит" и "Ахмат" выступают в группе С с самарскими "Крыльями Советов" и калининградской "Балтикой", которые проведут свой матч в среду. "Зенит" набрал 3 очка, "Ахмат" - 0. Во втором туре "Зенит" 9 августа на выезде сыграет с "Крыльями Советов", "Ахмат" 10 августа примет "Балтику".

16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе Кубка России проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" покинут турнир после первого поражения.