25 июля, 22:53
Футбол в России

СМИ: "Лацио" предложит российскому футболисту Захаряну зарплату в €1,8 млн за год

По информации журналиста газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, соглашение с Арсеном Захаряном будет рассчитано на пять лет

ТАСС, 26 июля. Итальянский футбольный клуб "Лацио" готов предложить российскому полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну контракт с годовой зарплатой в размере €1,8 млн. Об этом во вторник сообщил журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, соглашение с полузащитником будет рассчитано на пять лет.

23 июля источник ТАСС сообщил, что "Динамо" получило от "Лацио" предложение о трансфере Захаряна. В понедельник итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что клубы договорились о переходе Захаряна за €14 млн, €4 млн должны были быть выплачены в качестве бонуса. 25 июля в "Лацио" опровергли договоренность о переходе Захаряна.

Захаряну 20 лет, россиянин дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 86 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России. 

Теги:
Российский футбол
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