Бывший хоккеист "Бостона" Орлов рассказал, что Бержерон уважал своих партнеров по клубу

В вторник 38-летний канадец объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Член "Тройного золотого клуба" нападающий Патрис Бержерон имел уважение среди партнеров по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" и сам был готов помогать одноклубникам. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Каролины" Дмитрий Орлов, выступавший за "Бостон" в конце сезона-2022/23.

38-летний Бержерон во вторник объявил о завершении карьеры. Форвард является членом "Тройного золотого клуба" - он выиграл чемпионат мира (2004), две Олимпиады (2010, 2014) и Кубок Стэнли (2011). Канадец провел в "Бостоне" всю карьеру.

"Я был недолгое время с "Бостоном", но видно сразу, насколько человек серьезный и профессионально подходит к подготовке, тренировочному процессу, играм. Да, с возрастом становится тяжелее играть, но он все равно был в отличной форме, и с ним тяжело было на тренировках. Очень талантливый и хороший человек в жизни. Как он уважал всех ребят, так и его уважали. Если нужна была какая-то помощь, ты мог всегда обратиться к нему, чтобы он помог, подсказал", - сказал Орлов.

"Есть небольшое разочарование, что такие легенды уходят. Не так просто он выиграл очень много наград, стал лучшим оборонительным форвардом. Это все труд, и я счастлив, что мне удалось с ним сыграть. У него отличная карьера, и главное - он выиграл Кубок Стэнли, играл в нескольких финалах", - добавил российский защитник.

Бержерон шесть раз признавался лучшим нападающим оборонительного плана по итогам сезона НХЛ.