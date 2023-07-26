Месси забил за "Интер Майами" во втором матче подряд

Команда обыграла "Атланту" со счетом 4:0, аргентинец оформил дубль и сделал результативную передачу

ТАСС, 26 июля. "Интер Майами" со счетом 4:0 обыграл "Атланту" в матче группового этапа турнира Leagues Cup, в котором принимают участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Встреча прошла в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США) и началась в пятницу в 19:30 по местному времени (в субботу в 02:30 мск).

Забитыми мячами отметились Лионель Месси (8-я и 22-я минуты) и Роберт Тэйлор (44, 53). Месси и Тэйлор также записали на свой счет по одной голевой передаче.

Месси провел второй матч за "Интер Майами" и впервые вышел в стартовом составе. 22 июля аргентинский нападающий забил победный гол в матче группового этапа Leagues Cup против мексиканского клуба "Крус Асуль" (2:1). Форвард реализовал штрафной удар. Месси объявил о переходе в "Интер Майами" 7 июня, соглашение с клубом рассчитано до конца сезона 2025 года.

"Интер Майами" одержал две победы подряд впервые с мая 2022 года. Команда с шестью очками заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф Leagues Cup, ее соперник по матчу 1/16 финала, который пройдет в период с 2 по 4 августа, определится позднее. 22 июля "Интер Майами" прервал серию из шести встреч без побед.