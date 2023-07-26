Член совета директоров "Локомотива" Филатов высказался об игре Дзюбы в начале сезона

Столичному клубу не хватает остроты в нападении, считает Валерий Филатов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Нельзя точно предугадать, начнет ли забивать нападающий Артем Дзюба, но в московском футбольном клубе "Локомотив" верят в игрока. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов.

"Как оценю старт "Локомотива" в сезоне? Хотелось бы лучше. Сейчас "Локомотиву" не хватает остроты впереди, - сказал Филатов. - Не знаю, раззабивается ли Дзюба в этом сезоне. Если не Дзюба, то [Вильсон] Изидор забивает, какая разница. Главное, чтобы забивали".

"Но, конечно, верю в Дзюбу. Что касается моего состояния, то все нормально, спасибо. Сейчас я уже полностью вернулся к работе в совете директоров", - добавил Филатов, который в апреле перенес инсульт.

На старте сезона "Локомотив" дома сыграл вничью с казанским "Рубином" (2:2) в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), а также победил екатеринбургский "Урал" (2:1) в игре первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Дзюба сыграл в двух матчах, не отметившись результативными действиями.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком "Локомотива" он стал 8 февраля. В прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.