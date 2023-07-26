Боксер Батыргазиев рассказал, что подошел к бою с Фрометой без травм и в хорошей форме

Спортсмен отметил, что всегда хотел провести поединок в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев подошел к предстоящему бою с доминиканцем Франсисом Фрометой без травм и в хорошей форме, он надеется порадовать себя и болельщиков предстоящим поединком на родной земле. Об этом российский боксер рассказал ТАСС.

Бой между Батыргазиевым и Фрометой пройдет 28 июля в Ханты-Мансийске. Оба спортсмена уже прибыли в город, где завершают подготовку к поединку. Планируется, что 27 июля в 17:00 мск состоится церемония взвешивания на центральной площадке Центра развития теннисного спорта.

"Подготовка к предстоящему бою прошла хорошо. Были созданы все условия. Лагерь прошел успешно. Подошли к поединку без травм. Остались считанные дни до боя, чтобы выйти и порадовать себя и болельщиков выступлением", - отметил Батыргазиев.

По его словам, он всегда хотел выступить в Югре, поэтому эмоции от предстоящего поединка неописуемые. "Всегда хотел [этого боя в Югре], и вот оно скоро здесь. Это придает дополнительную энергию мне, дополнительную мотивацию. Стараемся сделать все, чтобы мой бой был ярчайшим. Спасибо организаторам, что создали все условия для предстоящего боя. Хочется, чтобы родные, жители Югры увидели меня своими глазами, а то постоянно только по телевизору смотрели", - добавил боксер, который учился в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа.

Батыргазиев также отметил хороший уровень своего соперника, поэтому не ждет легкой прогулки, а максимально концентрируется на предстоящем поединке.

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева на профессиональном ринге 8 побед (6 нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Батыргазиев также является олимпийским чемпионом Токио и четырехкратным чемпионом России. В активе 27-летнего Фрометы 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.