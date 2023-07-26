Чернышенко сообщил, что первый фиджитал-центр в Крыму откроют в декабре

Вице-премьер РФ пригласил крымские команды принять участие в чемпионате России по фиджитал-спорту

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Первый фиджитал-центр на территории Республики Крым начнет свою работу в декабре 2023 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В Крыму в марте этого года создана федерация фиджитал-спорта, она провела уже шесть турниров по разным дисциплинам, а в декабре в Симферополе при поддержке Министерства спорта Республики Крым и Всероссийской федерации фиджитал-спорта планирует открыть свои двери первый в республике фиджитал-центр. Видим большой вклад региональных властей в продвижение нашего общего мегапроекта. Мы также приглашаем крымские команды принять участие в чемпионате России по фиджитал-спорту в августе - сентябре этого года. Правительство России продолжит поддерживать Республику Крым по всем направлениям, желаю вам дальнейшей эффективной работы на результат", - сказал Чернышенко.

С 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани пройдут "Игры будущего", они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.