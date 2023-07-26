Исторический сквер Екатеринбурга станет местом проведения соревнований прыгунов в высоту

В рамках мероприятия будут организованы гуляния и торжества

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Исторический сквер Екатеринбурга 19 августа станет местом проведения турнира по прыжкам в высоту, который завершит трехдневную программу финала "Королевы российского спорта". Об этом ТАСС сообщил президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов.

"В этом году Екатеринбург празднует свое 300-летие, и мы по согласованию с губернатором и мэром города, а также руководством Всероссийской федерации легкой атлетики приняли решение провести заключительный день финала "Королевы российского спорта" не на стадионе, а в Историческом сквере, на Плотинке, в самом центре города, - сказал Карманов. - На 19 августа приходится основной день чествований, будут гуляния и торжества. Хотим при большом скоплении народа провести соревнования по прыжкам в высоту у мужчин и женщин, по восемь участников в каждом турнире. Это будет наш подарок городу".

Финал "Королевы российского спорта" пройдет в Екатеринбурге с 17 по 19 августа. Первые два дня соревнования будут проходить на стадионе "Калининец".