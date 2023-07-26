СМИ: Английская премьер-лига выступает против перехода футболиста Санчеса в "Спартак"

Отмечается, что руководство лиги может запретить клубам вести переговоры с командами из России

ТАСС, 26 июля. Руководство Английской премьер-лиги будет препятствовать переходу колумбийского защитника Давинсона Санчеса из "Тоттенхэма" в московский футбольный клуб "Спартак". Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации источника, руководство английской лиги может запретить клубам вести переговоры с командами из чемпионата России. Отмечается, что лига напомнит командам о рисках потенциальных сделок из-за рекомендаций Министерства культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства. Издание также отметило, что футболист, вероятнее всего, сам откажется от варианта с переходом в "Спартак" и рассмотрит предложения других клубов.

9 июля агент игрока Фернандо Вильярреал сообщил "Спорт-экспрессу", что "Спартак" сделал предложение "Тоттенхэму" по трансферу футболиста. Однако позднее источник ТАСС опроверг эту информацию. 25 июля газета The Times сообщила, что "Спартак" согласился заплатить "Тоттенхэму" €15 млн.

Санчесу 27 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с августа 2017 года. В прошлом сезоне футболист провел за клуб 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.