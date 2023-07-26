"Локомотив" этим летом не будет рассматривать предложения по Пиняеву, Дзюбе и Баринову

Председатель совета директоров клуба рассчитывает, что игроки проведут сезон в "Локомотиве"

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитники Дмитрий Баринов и Сергей Пиняев, а также нападающий Артем Дзюба входят в список футболистов, предложения о продаже которых московский "Локомотив" не будет рассматривать этим летом. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Пиняев - игрок "Локомотива", никаких предложений по нему мы не получали, - сказал Нагорных. - Мы рассчитываем, что игроки "Локомотива" проведут сезон в команде. Если будут по кому-то какие-то уникальные предложения, конечно, мы будем рассматривать".

"Есть футболисты "Локомотива", предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артем Дзюба и Дмитрий Баринов", - добавил Нагорных.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком "Локомотива" он стал 8 февраля. В прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Пиняеву 18 лет, он выступает за "Локомотив" с января 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча. Баринову 26 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду выступает с 2016 года. В прошлом сезоне футболист провел 34 матча, забив 2 мяча и отдав 6 результативных передач.