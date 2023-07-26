Чемпион мира легкоатлет Шубенков планирует выступить на чемпионате России в Челябинске

22 июня спортсмен сломал ключицу после падения с мотоцикла

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков планирует выступить на чемпионате России, который пройдет с 3 по 6 августа в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

"Вчера вечером после тренировки мы приняли решение попробовать выступить на чемпионате России в Челябинске, - сказал Клевцов. - Затем Шубенков планирует участвовать в финале "Королевы российского спорта" в Екатеринбурге".

22 июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца спортсмену была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

Шубенкову 32 года. В его активе есть также две серебряные медали чемпионатов мира и одна бронзовая, а также два золота и одно серебро летних европейских первенств.