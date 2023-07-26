Президенту Сенегала презентовали возможности спортивных объектов Татарстана

Во время визита бывший игрок "Рубина" Гёкдениз Карадениз подарил Маки Салю майку футбольного клуба

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль посетил ряд объектов спортивной инфраструктуры Казани в рамках рабочей поездки в Татарстан. В частности, ему презентовали возможности "Ак Барс - Арены", сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"Ряд объектов спортивной инфраструктуры посетил сегодня в рамках рабочей поездки в Татарстан президент Сенегала Маки Саль. Он посетил международный конноспортивный комплекс "Казань", где осмотрел ипподром и прилегающую инфраструктуру, ознакомился с работой комплекса. Следующим объектом стал стадион "Ак Барс - Арена". Президенту Сенегала рассказали об истории этого объекта, провели краткую презентацию возможностей стадиона и мероприятий, которые здесь проводятся", - сообщили в пресс-службе, напомнив, что, помимо матчей чемпионатов, здесь проводят спортивные забеги, ифтары и другие мероприятия с участием большого количества посетителей.

Отмечается, что во время визита экс-футболист, тренер команды "Рубин-2" Гёкдениз Карадениз вручил Маки Салю символический подарок - майку футбольного клуба "Рубин". Также состоялась встреча президента Сенегала с командой "Камаз-мастер".

"Еще один объект, который посетил президент Сенегала в сопровождении Рустама Минниханова, - Дворец водных видов спорта. Здесь также состоялась презентация объекта. Гостю рассказали о международных и всероссийских соревнованиях, проходивших в бассейнах дворца, о водных видах спорта и школе, где обучаются юные пловцы", - сообщили в пресс-службе. В эти дни во дворце проходит финал Кубка России по плаванию.

Маки Саль прибыл в Татарстан 25 июля. Он совершает рабочую поездку в республику в рамках визита в Российскую Федерацию для участия во втором саммите "Россия - Африка". В ходе пребывания в Татарстане Маки Саль также ознакомится с промышленным потенциалом региона, поведет встречу с Рустамом Миннихановым.