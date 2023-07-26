Чернышенко заявил, что Крым вносит большой вклад в популяризацию спорта

Вице-премьер РФ посетил центр пляжных и водных видов спорта в Судаке

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Республика Крым вносит существенный вклад в работу по увеличению доли жителей России, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого предоставлен аппаратом вице-премьера.

Отмечается, что Чернышенко посетил центр пляжных и водных видов спорта "Волна" в Судаке, осмотрел новый спортивный кластер, пообщался со спортсменами и наградил победителей республиканских соревнований по парусному спорту.

"Эти соревнования - прекрасный шанс для молодых талантливых ребят испытать свои силы и проявить себя. Президент поставил задачу, чтобы к 2030 году 70% жителей нашей страны систематически занимались спортом, Крым вносит существенный вклад - спорт тут любят, создают отличную инфраструктуру и возможности для ребят пробовать себя в разных видах спорта. Такие мероприятия, как Кубок главы Крыма, это подтверждают", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что на данный момент в России парусным спортом занимаются 22 тыс. человек.

В награждении спортсменов также принял участие председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. "Мы видим много детей, которые выступили здесь на первых соревнованиях по парусным дисциплинам. Это говорит о том, что спорт в Крыму любят, и развивать его здесь необходимо. Наша задача - дать возможность нашим детям заниматься спортом", - сказал он.