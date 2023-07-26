Сын Гаврилова рассказал, что рука и речь бывшего футболиста постепенно восстанавливаются

Чемпион СССР был госпитализирован 30 мая после инсульта

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Речь и рука чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова постепенно восстанавливаются, по плану, он пробудет в федеральном центре мозга и нейротехнологии Федерального медико-биологического агентства России до 7 августа. Об этом ТАСС рассказал его сын Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 19 июля Василий Гаврилов сообщил, что его отца выписали из реабилитационного центра, он продолжит восстановление в институте головного мозга.

"Глобальных изменений и улучшений нет, Юрий Васильевич проходит различные процедуры, связанные с логопедом, стимуляцией опорно-двигательного аппарата, - сказал Василий Гаврилов. - Пока что по плану он пробудет до 7 августа в медицинском учреждении. Ближе к этому времени будет понятнее, оставлять или выписывать".

"Рука и речь потихоньку восстанавливаются. Но нужно время, не все так быстро", - добавил Василий Гаврилов.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".